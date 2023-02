Pilot aus Neuseeland in Rebellenhand in Papua

Sie fordern Unabhängigkeit - und nehmen deshalb eine Geisel. Seit vergangener Woche haben bewaffnete Separatisten den Neuseeländer Philip Mehrtens in ihrer Gewalt. Jetzt soll es Verhandlungen geben.

Der neuseeländische Pilot Philip Mehrtens steht neben bewaffneten Kämpfern der West Papua National Liberation Army (TPNPB) an einem unbekannten Ort im Dschungel. Dabei handelt es sich um den bewaffneten Flügel der Separatistenbewegung in Indonesien. Die Aufnahme wurde von den Rebellen zur Verfügung gestellt.

Rund eine Woche nach der Entführung eines neuseeländischen Piloten in der indonesischen Provinz Papua haben die Rebellen Fotos von ihrer Geisel veröffentlicht. Auf den Bildern ist der verschleppte Philip Mehrtens offenbar wohlauf und mitten im Dschungel zu sehen, umringt von teils schwer bewaffneten Indigenen. Separatistische Rebellen hatten vergangene Woche am Flughafen Paro im abgelegenen Distrikt Nduga ein kleines Verkehrsflugzeug in Brand gesetzt und den Piloten verschleppt.

Die West Papua National Liberation Army (TPNPB), der bewaffnete Flügel der örtlichen Separatistenbewegung, hatte die Verantwortung für den Angriff übernommen. Die indonesischen Behörden kündigten derweil Verhandlungen mit den Rebellen an. «Wir hoffen, mit Hilfe der lokalen Regierung und der Anführer der indigenen Gemeinschaften mit den Entführern in Kontakt treten zu können», sagte der Polizeisprecher der Region, Benny Adi Prabowo, am Donnerstag.

Immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen

Die von Indonesien regierte Region Papua in der westlichen Hälfte Neuguineas ist seit den 1960er Jahren Schauplatz separatistischer Aufstände. Die Provinz wurde 1969 in einer von den Vereinten Nationen unterstützten Abstimmung Indonesien einverleibt. Seit Jahren kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in der rohstoffreichen Region. Der Osten der nördlich von Australien liegenden Insel ist das eigenständige Land Papua-Neuguinea.

«Wir wollen nicht nur mit der indonesischen Regierung verhandeln. Jede Verhandlung muss von der internationalen Gemeinschaft vermittelt werden», sagte der Sprecher der Rebellen, Sebby Sambom, in einer Sprachnachricht an die Deutsche Presse-Agentur.

Am Dienstag hatte die TPNPB ein Video veröffentlicht, in dem sie drohte, den Piloten zu töten, falls Sicherheitskräfte versuchten, ihn mit Gewalt zu befreien. Das indonesische Militär bestätigte, dass es sich bei der Geisel um Philip Mehrtens handelt - schloss aber gleichzeitig aus, den Forderungen der Rebellen nach Unabhängigkeit nachzukommen. «Ihre Forderungen sind absurd. Wir hoffen, dass sie ihren Irrweg erkennen und in den Schoß der indonesischen Republik zurückkehren», sagte Armeesprecher Herman Taryaman.