Sind Reisen mit Wohnmobilen aktuell vertretbar?

In der Pandemie haben sich deutlich mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen Wohnmobile angeschafft. Von Anfang 2020 bis Anfang 2022 wuchs die Zahl der Wohnmobile um 29,5 Prozent oder knapp 36.000 Fahrzeuge auf gut 156.000, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag mitteilte.

