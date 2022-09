Ein Leben für die Krone

Seit dem 6. Februar 1952 war Elizabeth II. Königin – länger als jeder andere Monarch im Vereinten Königreich saß sie auf dem Thron. Sie war für die Briten der Inbegriff von Contenance und Kontinuität in einer Welt tiefgreifenden Wandels, sozialer Verwerfungen und der wachsenden Unsicherheit angesichts der globalen Krisen und des ­Brexits. Nun verkündete die Regierung an der Themse, was viele Untertanen mit Bangen erwartet haben: „Die Königin ist tot, lang lebe der König.“

In der Vita der Queen gab es einige Konstanten. Neben ihrem Pflichtbewusstsein war dies vor allem der Mann an ihrer Seite, Prinz Philip, der am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren starb. Er war ihr Halt und teilte die Liebe zu ihren Corgis und den Pferden sowie das Bemühen, ihr Privatleben trotz aller Kameras und Mi­krofone, trotz des Hofprotokolls abzuschirmen und ganz normal zu gestalten. Im Grunde gelang ihr Letzteres nur wirklich während der Sommermonate im schottischen Schloss Balmoral. In London war man zu nah an den ­Ohren und Augen der Presse. Kein Wunder, dass die Skandale um Prinz Charles, Prinzessin Diana und Camilla Parker-Bowles sowie Prinz Andrew dort ans Licht kommen konnten.

Sie liebte Tiere

Elizabeth war extrem tierlieb. Schon als Vierjährige bekam sie ein Pony geschenkt. Sie besaß jahrzehntelang Reit- und Rennpferde, saß bis ins hohe Alter selbst im Sattel. Auf der Rappstute „Burmese“ nahm sie von 1969 bis 1986 die jährliche Parade zu ihrem Geburtstag, „Trooping the Colour“ ab. Auch als ein Jugendlicher sechs Schreckschüsse während der Parade von 1981 abfeuerte. Burmese erschrak, doch die Königin konnte sie schnell wieder unter Kon­trolle bringen. Burmeses letzter öffentlicher Auftritt war die Parade von 1986, danach wurde sie pensioniert und in Windsor auf die Weide geschickt. Sie wurde nicht ersetzt, da die Königin beschloss, von nun an in einer Kutsche zu fahren und die Truppenparade von einem Podium aus abzunehmen.

Bis ins hohe Alter frönte die Queen ihrem liebsten Hobby – dem Reiten. Hier ist sie mit einem ihrer Enkel im Park von Windsor zu sehen. Foto: HM THE QUEEN/ROYAL COLLECTION HO

Im Jahr 1933 legten sich Elizabeths Eltern einen Welsh Pembroke Corgi namens „Dookie“ zu – der Beginn einer langen Leidenschaft für die kurzbeinige, eigenwillige Rasse. Zu ihrem 18. Geburtstag erhielt „Lilibet“, so ihr familiärer Kosename, eine eigene Corgi-Dame. Mit „Susan“ und ihren Nachkommen züchtete sie mehr als fünf Jahrzehnte hinweg Corgis. Einige davon wurden sogar berühmt: Als die Olympischen Spiele 2012 in London stattfanden, gehörte zu den Höhepunkten der Eröffnungsfeier ein kurzes Video, in dem James Bond (alias Daniel Craig) ihre Majestät aus dem ­Buckingham-Palast per Helikopter abholte – und auf den Fluren des Palastes wackelten die Corgis „Monty“, „Willow“ und „Holly“ brav neben der Queen bis zur Tür.

Für die Olympischen Spiele in London 2012 ließ sich die Queen in einem Video von James Bond alias Daniel Craig abholen. Foto: Daily Telegraf

Nach der Thronbesteigung ihres Vaters lernte Elizabeth schnell ihre Aufgaben kennen. Im Kriegsjahr 1940 hielt sie ihre erste Radio­ansprache, die sich an die Kinder Großbritanniens und all jene, die nach Übersee geflüchtet waren, richtete. In einer Radioansprache zu ihrem 21. Geburtstag drückte Elizabeth ihr Pflichtverständnis so aus: „Ich erkläre hier vor Ihnen allen, dass ich mein ganzes Leben, mag es lang oder kurz sein, dem Dienst an Ihnen widme.“

Für Feministinnen ein Vorbild

Im November des gleichen Jahres heiratete sie den Marineoffizier Philip Mountbatten. Die Ehe erlebte in mehr als 73 Jahren zweifellos turbulente Zeiten, doch für Elizabeth war der Herzog von Edinburgh stets ihr „Fels in der Brandung“. Sein Tod am 9. April 2021 war ein ­tiefer Einschnitt für sie. Die vier Kinder Charles, Anne, Andrew und Edward wurden, da die Mutter in royalen Aufgaben oft unterwegs und auch immer mal wieder im Ausland war, vorrangig von Nannys großgezogen. Na­türlich blieb der Vorwurf der „Rabenmutter“ nicht aus.

Einige Feministinnen beanspruchten die Queen für die eigene Sache. Schließlich sei Elizabeth ein gutes Vorbild, weil sie viele Dinge getan habe, die traditionell als männlich galten. Sie reparierte als junge Frau Autos, fuhr nach Angaben damaliger Augenzeugen „wie der Teufel“, ging bei aller Tier­liebe auf die Jagd, war berufstätige Mutter von vier Kindern. Eine Sichtweise, die die humorvolle Queen mit einem Schmunzeln bedacht haben wird. In Erinnerung bleiben wird sie vor allem als eine herausragende Frau ihrer Zeit, die Disziplin lebte und jedem, der ihr mit Scheu gegenübertrat, diese mit Freundlichkeit nahm.