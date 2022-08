Die Sehnsucht nach Regen

So viel Sonnenschein! So schön das Wetter im Sommer 2022 ist, lechzt inzwischen nicht nur die Natur nach Niederschlag. Unsere Sehnsucht nach Regen wächst, oder?

Wir müssen reden – über Regen. Er ist nicht da. Seit Monaten. Wir haben kein Sommerloch, wir haben ein Regenloch. Und zwar in dem Sinn, dass uns der Regen fehlt. Zu trocken, zu warm, zu viel Sonnenschein, wenn es so etwas überhaupt geben kann. Wir erleben den sonnigsten Sommer seit dem Jahr 1951, also seitdem die Sonnenscheindauer aufgezeichnet wird. Einen Jahrhundertsommer! So ehrenvoll, wie es klingt, ist der Superlativ nicht. 817 Sonnenstunden und kaum Regen in Sicht. Insgesamt der sechsttrockenste Sommer mit einem Niederschlagsmittel von rund 145 Litern pro Quadratmeter. Mancherorts auch der trockenste.