Teenager nach versehentlicher Fahrt in Schiffscontainer zu Hause

Ein Jugendlicher aus Bangladesch ist nach einer unbeabsichtigten Fahrt in einem Schiffscontainer wieder zurück in seiner Heimat eingetroffen.

Der 16-Jährige habe sich im Januar beim Versteckspielen mit Freunden nicht mehr aus einem Container auf einem Schiff im Hafen von Chittagong befreien können, sagte ein Mitarbeiter des Außenministeriums in Dhaka der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Anschließend sei das Schiff nach Malaysia gefahren, wo er vor mehr als einem Monat nach mehreren Tagen auf See sehr geschwächt in seinem Container entdeckt worden sei.

Jugendlicher kam ins Krankenhaus

In Malaysia sei er in eine Klinik gebracht und gepflegt worden. Dienstagnacht habe er schließlich wieder seine Eltern und Geschwister am Flughafen in Dhaka umarmen können. Er sei auf der Rückreise von Botschaftsmitarbeitenden seines Landes begleitet worden. „Wir sind so glücklich, dass er wieder bei uns ist“, sagte sein Vater örtlichen Medien und bedankte sich bei den Regierungen von Bangladesch und Malaysia.