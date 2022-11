Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York angekommen

New York startet in die Weihnachtssaison: Vor dem Rockefeller Center ist am Samstag (Ortszeit) der berühmte Weihnachtsbaum aufgestellt worden. In diesem Jahr handele es sich dabei um eine rund 90 Jahre alte und 25 Meter hohe Fichte, aus dem Norden des Bundesstaates New York, wie die Betreiber des Rockefeller Centers mitteilten.

Am 30. November sollen - wie stets bei einer großen, starbesetzten und live im Fernsehen übertragenen Party - die mehr als 50.000 bunten Lichter an dem wohl bekanntesten Weihnachtsbaum der Welt angezündet werden. Das seit Anfang der 1930er Jahre jährlich zelebrierte Anzünden der Lichter am Baum vor dem Rockefeller Center gilt als eine der beliebtesten New Yorker Weihnachtstraditionen. Ebenfalls zu diesen Traditionen gehört die Eislaufbahn am Rockefeller Center, die auch bereits seit einigen Tagen wieder für die Saison geöffnet hat.