Welthundetag: Die schönsten Hundefotos aus dem Münsterland

Vier Beine, weiches Fell und eine feuchte Nase: Hunde gelten als „bester Freund des Menschen“. „Gefeiert“ werden sie am „Internationalen Welthundetag“. Wir sammeln passend dazu die schönsten Hunde-Fotos aus der Region.

Jedes Jahr am 10. Oktober wird mit dem „Internationalen Welthundetag“ auch in Deutschland der treueste Begleiter des Menschen gefeiert. Was Hunde alles für den Menschen leisten, daran soll mit diesem Tag erinnert werden.

Die besondere Verbindung zwischen Hunden und ihren Besitzern wollen wir am Welthundetag mit einer Leseraktion feiern: Schicken Sie uns Ihre Schnappschüsse von oder mit Ihrem vierbeinigen Liebling. Die besten Bilder veröffentlichen wir online in einer Fotogalerie.

Laut Umfragen und Hochrechnungen muss sich der Hund nur der Katze als zahlenmäßig häufigstes Haustier der Deutschen geschlagen geben. Das Statistik-Portal Statista meldet, dass im Jahr 2021 12,27 Millionen Hunde in deutschen Haushalten lebten. Besonders beliebt sind dabei Mischlinge, wie aus einer Mitteilung von „Luko“, einem der größten Anbieter für Tierpflegeversicherungen, hervorgeht. Bei den Rassehunden belegt der Labrador den ersten Platz vor der französischen Bulldogge und dem Australian Sheppherd.

2021 deutlich mehr Tierfutter verkauft als im Vorjahr

Dass sich die Vierbeiner weiter steigender Beliebtheit erfreuen, zeigt sich auch darin, dass 2021 deutlich mehr Hundefutter produziert und verkauft wurde als in den Vorjahren. In Nordrhein-Westfalen sind im ersten Halbjahr 2022 rund 123.700 Tonnen Hundefutter industriell hergestellt worden. Das waren 9,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.