Welthundetag: Die schönsten Hundefotos aus dem Münsterland

Hunde gelten als „bester Freund des Menschen“. „Gefeiert“ werden sie am „Internationalen Welthundetag“. Wir sammeln passend dazu die schönsten Hunde-Fotos aus dem Münsterland – und zeigen sie in unserer Fotostrecke.

Jedes Jahr am 10. Oktober wird mit dem „Internationalen Welthundetag“ auch in Deutschland der treueste Begleiter des Menschen gefeiert. Was Hunde alles für den Menschen leisten, daran soll mit diesem Tag erinnert werden.

Die besondere Verbindung zwischen Hunden und ihren Besitzern wollen wir am Welthundetag mit einer Leseraktion feiern: Schicken Sie uns Ihre Schnappschüsse von oder mit Ihrem vierbeinigen Liebling. Die besten Bilder veröffentlichen wir online in einer Fotogalerie.

Die Hundefotos unserer Leserinnen und Leser Zum Internationalen Welthundetag 2022 haben wir unsere Leserinnen und Leser aufgerufen, uns ihre schönsten Hundefotos zu senden. Hund Butkus wartet auf sein Herrchen und beobachtet den Zug, in dem er ankommt. Foto: Olaf Schönefeld Kalle beim Schlafen. Er ist ein Flat Coated Retriever und zehn Monate jung. Foto: Nora Perlewitz Der Hund Sammy im Urlaub an der Ostsee Foto: Christian Hahlheger Die Hündin Luana an einem sonnigen Herbsttag im Schlosspark Senden Foto: Karin Kietzmann Der Labrador Anton, 16 Monate alt, versucht einen Apfel zu ergattern. Foto: Stefanie Altekruse Ben, zwölf Jahre alt, hilft bei der Apfelernte. Foto: Stefanie Altkruse Ornella ist erst seit kurzem bei ihren neuen Besitzern und genießt diese Zeit sehr. Foto: Katja Kuhn Der Hund Freddie macht es sich auf einem Stuhl "bequem". Foto: Kai-Ulrik Bräutigam Mia ist zweieinhalb Jahre alt und ein Wirbelwind. Sie ist ein Mischling aus Pudel/Schnauzer und Dackel. Foto: Mara Dicke Jolle ist eine Zwergspitz Hündin, die das Wasser liebt. Das Foto entstand kurz bevor sie in den Kanal ging. Foto: Lea Bäther Der Hund Oskar. Er ist ein Malteser/Yorkshire Mischling - ein Morkie. Foto: Lars Kutsche Nepomuk ist zusammen mit seinen Besitzern im Urlaub am Meer. Foto: Der Hund Bas an einem Spätsommerspaziergang am Offlumer See. Foto: Judith Löckner Die Aufnahme wurde nach einer aufgeregten Phase gemacht. Manchmal habe Nala ihre fünf Minuten, danach sei aber alles wieder gut, erzählen ihre Besitzer. Foto: Timo Schwalm Das Bild der Ridgeback Hündin Ayoka entstand bei einem Familien-Spaziergang. Sie sei eine liebevolle, familienbezogene und treue Hündin, die aktuell auf den frischen Familienzuwachs stets ein Auge habe. Foto: Ricarda Hillmer Der Dackel Yoda nimmt gerne, was er unterwegs findet, wie hier einen Schnuller. Foto: Christina Hendriks Der Hund Marley: Er soll stets voller Energie sein. Foto: Lucas Nordhorn Der Langhaarzwergdackel Frieda bei einer Wanderung bei Tecklenburg. Foto: Frank Miedaner Die zweieinhalb-jährige Maja, eine Australian Shepherd Hündin, die mit ihren Besitzern immer gerne im Urlaub dabei ist. Foto: Meike Hövelmann Die Bulldogge Cäthe in den Dünen in Zandvoort. Foto: Caro Graß Die Hündin Loui im Theresiengrund. Foto: Maya Büchel Die Hündin Flocki "in action". Foto: Maya Büchel Die Labradorhündin Nora mit ihrer Besitzerin. Foto: Anna Gerling Die Hündin Bella während eines Waldspaziergangs. Foto: Petra Espelkott Die Hündin Frieda ist Ende Januar in Kiew geboren und zusammen mit der Züchterin und 25 weiteren Dackeln nach Deutschland geflohen. Sie lebt jetzt mit ihren neuen Besitzern in Ahaus. Foto: Manuela Walter Laika ist sechs Monate alt. Die Hündin ist "Meisterin" im Entspannen. Foto: Verena Heilers Heinz ist 17 Jahre alt und wurde in Rumänien vor einer Tötung gerettet. Er sei blind und taub, aber komme mittlerweile gut zurecht. Foto: Regina Bücker Die achteinhalb-jährige Momo ist ein Havaneser/Malteser Mix. Sie sei ab und zu stur, dabei aber stets freundlich. Foto: Denise Dörner Sammy bei einem Spaziergang im Herbst. Foto: Dominic Rietz Der Hund Elli liegt gerne auf dem Rasen oder auf der Couch. Foto: Sandra Höcker Jina liebt den Platz unter dem Couchtisch. Leider ist sie mittlerweile zu groß für diesen. Foto: Vanessa Roth Der Zwerglanghaardackel Fiete, fünf Jahre alt. Foto: Frederike Wächter Hund Anni bei einem Herbstspaziergang in den Bockholter Bergen in Gelmer/Gimbte Foto: Amelie Sommer Hündin Enna beim Urlaub auf Langeoog Foto: Matthias Tacke Lynn im „Homeoffice“ Foto: Britta Kriege Kiwi ist noch jung und bestaunt alles mit ihren großen braunen Augen. Sie erkundet gerade neugierig die große, weite Welt. Foto: Petra Farwick Noch eine Kiwi - hier bei einem langen Spaziergang. Foto: Petra Schumacher Charlie wird als „kleiner Wirbelwind“ beschrieben. Er ist ein Dackel-Spitz-Mischling. Foto: Verena Lammers Amy bei einem Herbstspaziergang Foto: Andrea Kösters Dusty und Stella bei einer Wanderung an der Werse Foto: Jutta Holtermann Cooper ist ein junger Vizsla-Rüde, immer zu Scherzen aufgelegt und bereit für das nächste Abenteuer. Foto: Markus Schnermann Case im Sommer nach einer Abkühlung aus dem Teich kommend Foto: Roland Arndt Foto: Die elfjährige Hündin Sally bei einem Spaziergang im Tiergarten in Wolbeck Foto: Anna Spliethoff Toni Foto: Martin Uphoff Spike Foto: Laura Niehoff Tyson - standesgemäß gekleidet und leicht genervt. Foto: Cengiz Sentürk

Laut Umfragen und Hochrechnungen muss sich der Hund nur der Katze als zahlenmäßig häufigstes Haustier der Deutschen geschlagen geben. Das Statistik-Portal Statista meldet, dass im Jahr 2021 12,27 Millionen Hunde in deutschen Haushalten lebten. Besonders beliebt sind dabei Mischlinge, wie aus einer Mitteilung von „Luko“, einem der größten Anbieter für Tierpflegeversicherungen, hervorgeht. Bei den Rassehunden belegt der Labrador den ersten Platz vor der französischen Bulldogge und dem Australian Sheppherd.

2021 deutlich mehr Tierfutter verkauft als im Vorjahr

Dass sich die Vierbeiner weiter steigender Beliebtheit erfreuen, zeigt sich auch darin, dass 2021 deutlich mehr Hundefutter produziert und verkauft wurde als in den Vorjahren. In Nordrhein-Westfalen sind im ersten Halbjahr 2022 rund 123.700 Tonnen Hundefutter industriell hergestellt worden. Das waren 9,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.