WG-Zimmer für Studierende werden deutlich teurer

Beim Start in das neue Semester in wenigen Wochen kommt auf Studierende in Deutschland eine dramatische Steigerung der Mieten zu. Mit durchschnittlich 435 Euro pro Monat zahlen junge Leute für ein übliches WG-Zimmer 44 Euro pro Monat mehr als noch vor einem Jahr. Die deutliche Zunahme um 11,4 Prozent ist eines der Untersuchungsergebnisse des Moses-Mendelssohn-Instituts in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-Gesucht.de und dem Projektentwickler GBI. Dabei wurden die Wohn-Angebote in allen 95 deutschen Hochschulstädten mit mindestens 5.000 Studierenden ausgewertet.

Ein WG-Zimmer am teuersten Hochschul-Standort München kostete demnach im Schnitt 700 Euro (Vorjahr: 620 Euro). In Frankfurt lag der Preis bei 580 (Vorjahr: 520) oder in Berlin bei 550 Euro (Vorjahr 495). Günstig wohnt es sich vor allem im Osten des Landes. WG-Zimmer waren im August in Chemnitz für durchschnittlich 250 Euro zu haben (Vorjahr: 236), in Cottbus für 300 Euro (Vorjahr: 257).

Westfälische Städte sind keine Ausnahme

Auch die westfälischen Universitätsstädte schließen sich diesem Trend an. In Münster ist der Preisanstieg am deutlichsten zu spüren. Hier lag die Durchschnittsmiete für ein WG-Zimmer im vergangenen Jahr noch bei 360 Euro und jetzt müssen Studenten im Schnitt 415 Euro zahlen. 322 Euro müssen Wohnungssuchende nun in Bielefeld einplanen.

Im Vorjahr waren es 300 Euro. Nur Paderborn schwimmt als eine der wenigen Städte deutschlandweit gegen den Strom. Laut Studie kostet ein WG-Zimmer hier im Schnitt bloß 311 Euro. Das sind sogar 9 Euro weniger als noch im Vorjahr. Nach Osnabrück auszuweichen, scheint für Westfalen allerdings auch keine gute Idee zu sein. Denn auch hier stieg die Durchschnittsmiete von 310 Euro im letzten Jahr auf 352 Euro aktuell.

Mangel durch nachgeholte Umzüge

Erklärt werden die zum Teil starken Preissteigerungen in diesem Jahr mit Nachholeffekten. Schon Anfang des Jahres habe es Anzeichen dafür gegeben, dass der Markt „erheblich in Bewegung gerät“. Studierende holten Umzüge nach, die sie wegen der Pandemie auf Eis gelegt hätten, andere verlängerten wegen der Corona-Ausfälle ihr Studium.

In der Langzeitbetrachtung zeigt sich, wie sehr die Preise für WG-Zimmer vor allem in den großen Städten angezogen haben. In der Bundeshauptstadt waren Zimmer 2013 zum Beginn dieser Marktbeobachtung noch für durchschnittlich 335 Euro zu haben (2022: 550).

Das Deutsche Studentenwerk (DSW) sprach von einem „Alarmsignal“ und forderte die Bundesregierung zu einer raschen weiteren Erhöhung der Bafög-Sätze auf. Die zum Wintersemester greifende Erhöhung um 5,75 Prozent sei von der Inflation bereits „einkassiert“ und die durchschnittliche Miete für ein WG-Zimmer liege in den meisten untersuchten Hochschulstädten über der Wohnkostenpauschale von derzeit 360 Euro.