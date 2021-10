Youtuber «Drachenlord» räumt Körperverletzung ein

Der wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagte Youtuber «Drachenlord» hat die Vorwürfe gegen ihn in großen Teilen eingeräumt. Es treffe zu, dass er einen Mann vor seinem Haus mit einer Taschenlampe geschlagen und an der Stirn verletzt habe, sagte der 32-Jährige im Prozess in Nürnberg.

Einen anderen habe er in den Schwitzkasten genommen und geschlagen. Der provokant auftretende Videoblogger streitet sich seit Jahren mit seinen Gegnern, die sich Hater nennen - und das nicht nur im Internet. Regelmäßig tauchen diese vor seinem Haus in dem mittelfränkischen Dorf Altschauerberg auf. Der Youtuber und seine Hater provozieren sich dann oft gegenseitig. Die Polizei muss eigenen Angaben nach deshalb mehrmals täglich ausrücken.

«Drachenlord» hat sein Haus verkauft

Sein Verteidiger kündigte im Prozess an, dass der Youtuber sein Haus inzwischen verkauft und aus Altschauerberg wegziehen werde. Er plane außerdem, künftig anders im Internet aufzutreten. Die Staatsanwältin lehnte es trotzdem ab, sich bei Prozessauftakt mit der Verteidigung auf eine Bewährungsstrafe im Fall eines Geständnisses zu einigen.

Am ersten Verhandlungstag sollten mehrere Zeugen aussagen. Ein Urteil wird für den 28. Oktober erwartet. Es ist bereits das zweite Mal, dass sich der Youtuber wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten muss. Im September 2019 wurde er zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten verurteilt.