Ärger für Bürger – Empörung in Brüssel

Am Sonntagmorgen werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Dabei sollte die Zeitumstellung längst Geschichte sein. Das Thema sorgt für Ärger in Brüssel. Doch mittlerweile steht das Thema nicht einmal mehr auf der Agenda.

Am 31. Oktober endet die Sommerzeit.

Ein Wort fehlt in der Beschreibung der Saga um die Zeitumstellung nie: „eigentlich“. Denn eigentlich dürfte es diesen Text überhaupt nicht geben. Die Zeitumstellung sollte schon abgeschafft und damit das halbjährlich wiederkehrende Ritual in der Europäischen Union mit der Uhrendreherei längst Geschichte sein. Dem ist nicht so.