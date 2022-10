Zoll beschlagnahmt mehr als 34 Kilogramm Drogen

Reiche «Beute» hat der Zoll in Bielefeld auf der A44 gemacht. Die Beamten stießen auf einen Kofferraum voller Drogen - nicht einmal großartig versteckt.

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 44 hat das Hauptzollamt Bielefeld mehr als 34 Kilogramm Drogen sichergestellt. Die Zöllnerinnen und Zöllner fanden im Kofferraum eines kontrollierten Fahrzeuges in einem großen Koffer und in mehreren Plastiktüten insgesamt 2000 Gramm Amphetaminpaste, 5000 LSD-Stripes, 1000 Gramm Ketamin, 1100 Gramm Kokain, 5000 Gramm MDMA und über 57.000 Ecstasy-Pillen, wie das Hauptzollamt Bielefeld am Montag mitteilte.

Der aus den Niederlanden kommende Fahrzeugführer hatte die Frage, ob er verbotene Gegenstände mitführe, vorher verneint. Das Fahrzeug war am Montag vergangener Woche an der A44 am Parkplatz Berge kontrolliert worden.