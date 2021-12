Zwei Staudämme in Brasilien nach Überschwemmungen gebrochen

Im brasilianischen Bundesstaat Bahia stehen nach heftigen Regenfällen 60 Orte unter Wasser, 20.000 Menschen sind obdachlos. Menschen müssen mit Hubschraubern und Booten in Sicherheit gebracht werden.

Nach den Dammbrüchen riefen die Behörden in Bahia die Menschen über die sozialen Medien dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Lange und heftige Regenfälle haben im brasilianischen Bundesstaat Bahia rund 60 Orte unter Wasser gesetzt. Zwei Staudämme brachen am Wochenende, wie die Verwaltungen der betroffenen Gemeinden im Osten des Landes mitteilten.

Sie riefen in sozialen Medien die Bewohner um die Dämme auf, sich in Sicherheit zu bringen. Menschen würden mit Hubschraubern und Booten gerettet, schrieb der Gouverneur von Bahia, Rui Costa, am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter. «Priorität hat im Moment, Leben zu retten.»

Seit Wochen leidet Bahia unter Unwettern, die zu Überschwemmungen und Erdrutschen führten. Brasilianische Medien berichteten unter Berufung auf den Zivilschutz von Bahia, dass dabei seit November inzwischen 18 Menschen ums Leben gekommen und knapp 20.000 Menschen obdachlos geworden seien.

Zudem gebe es fast 290 Verletzte. Insgesamt seien rund 430.000 Einwohner von den Unwettern betroffen. «An eine so große Tragödie kann ich mich in der jüngeren Geschichte Bahias nicht erinnern», sagte der Gouverneur nach dem Besuch der Orte Itabuna und Itajuípe. Es seien schlimme Bilder.

Bei einer Staudamm-Katastrophe im brasilianischen Brumadinho im Bundesstaat Minas Gerais waren Anfang 2019 mindestens 260 Menschen von einer Schlammlawine getötet worden.