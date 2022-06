Die Spritpreise sinken schneller als erwartet. Allerdings fehlt nach Daten des ADAC noch ein Stück zur vollständigen Weitergabe der Entlastung. Die Situation an den Tankstellen bleibt weitgehend entspannt.

Die Preise für Kraftstoffe werden am Mittwoch um kurz nach Mitternacht an einer Tankstelle angezeigt.

Der staatliche Tankrabatt hat die Preise an den Zapfsäulen am Mittwoch sinken lassen – allerdings längst nicht so stark, wie es die Bundesregierung vorgerechnet hatte.

Demnach hätte die Senkung der Energiesteuer um 30 Cent pro Liter – samt Mehrwertsteuerersparnis – eine Entlastung von 35,2 Cent beim Benzin und 16,7 Cent beim Diesel ergeben.

Nach Angaben des ADAC war E10-Kraftstoff am Nachmittag 28 Cent billiger als 24 Stunden zuvor, der Preis für Diesel lag 11 Cent unter dem Vortagsniveau. Der Automobilclub bemängelte zugleich, dass die Preise tendenziell wieder anziehen.

„Man merkt, dass der Rückgang wieder ein Stück weit abschmilzt“, erklärte ADAC-Fachmann Christian Laberer. Dafür gebe es allerdings keinen plausiblen Grund. „Eigentlich müssten ja immer mehr Tankstellen über frisch gelieferten steuervergünstigten Sprit verfügen.“

«Luft nach unten»

Mit Blick auf die Preisentwicklung beim Rohöl sind die Preise an den Zapfsäulen nach Einschätzung des ADAC aktuell deutlich zu hoch. „In den Preisen ist immer noch sehr viel Luft nach unten“, betonte Laberer. Grob geschätzt seien sie rund 20 Cent pro Liter zu hoch.

Die Steuerbelastung auf Kraftstoffe sinkt ab Mittwoch bis Ende August um 35,2 Cent pro Liter bei Superbenzin und um 16,7 Cent pro Liter bei Diesel. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Im Vorfeld der Steuersenkung war von Branchenexperten erwartet worden, dass die Spritpreise am Mittwoch nicht abrupt fallen. Grund dafür ist, dass die gesenkte Steuer nicht beim Verkauf an der Zapfsäule sondern ab Tanklager beziehungsweise Raffinerie anfällt.

Das bedeutet, dass alle vor Mitternacht gelieferten Vorräte der Tankstellen noch mit dem höheren Steuersatz belastet sind. Der von Wirtschaftsminister Robert Habeck angekündigte Sturm auf die Tankstellen blieb allerdings ebenfalls aus. Der Zentralverband des Tankstellengewerbes (ZTG) sprach von einer entspannteren Situation als befürchtet.

Die Preise seien zurückgegangen, „dennoch stürmen die Verbraucher keineswegs die Tankstellen“. Lediglich der Bundesverband freier Tankstellen (bft) berichtete, dass an einzelnen Zapfsäulen Diesel zeitweise ausverkauft gewesen sei.