Apetito erholt sich von Corona

Apetito spürt noch stark die Folgen der Corona-Pandemie – mit negativen, aber auch mit positiven Auswirkungen auf das Geschäft. Der Rheiner Hersteller von Menüs und Menükomponenten, der auch gleichzeitig Catering-Dienstleister ist, meldete wieder deutliche Zuwächse bei der Belieferung von Kitas, Schulen und Senioreneinrichtungen, die Betriebsverpflegung litt aber weiter massiv unter den Pandemiefolgen.

„Essen auf Rädern bzw. die Verpflegung von Seniorinnen und Senioren zu Hause sind eher die Gewinner in unserem Geschäft – auch in unseren internationalen Gesellschaften. Großen Effekt hat hier auch die demografische Entwicklung“, betonte Apetito-Chef Guido Hildebrandt, der, wie berichtet, zum Jahres­ende nach rund acht Jahren im Vorstandssessel das Un­ternehmen verlässt.

Corona als Beschleuniger neuer Konzepte

Durch den Verkauf des sogenannten „Convenience-Geschäfts“ im August vergangenen Jahres schrumpfte der Umsatz der Firmengruppe um 2,2 Prozent auf rund eine Milliarde €. Allerdings berichtete Hildebrandt von einem zehnprozentigen Umsatzplus (auf 699 Mio. €) in der Apetito AG. Dieser Konzernteil vertreibt die Marke „Costa“ im Handel und betreibt das Systemgeschäft unter anderem mit Seniorenheimen, Kitas, Schulen und Firmenkantinen.

Auch die Ertragslage hat sich verbessert: Der Konzerngewinn nach Steuern lag mit 40 Millionen € um drei Millionen € über dem Vorjahreswert.

Coronabedingt erneut geschrumpft ist das Geschäft der Catering-Tochter – und zwar um 2,1 Prozent auf 189 Millionen €. „Damit sind die Einbußen aber deutlich geringer als im Coronajahr 2020 – zum Ende 2021 ging es schon wieder deutlich bergauf“, betonte Andreas Oellerich. Der Chef der Catering-Tochter kann der Pandemie sogar Positives abgewinnen: „Corona war ein Beschleuniger neuer Konzepte.“ So habe man etwa spezielle Essensprodukte für Arbeitnehmer im Homeoffice entwickelt. „Denn das klassische Betriebsrestaurant war gestern“, so Oellerich.

Geschäft mit Kitas und Schulen um 34 Prozent gewachsen

Die Inflationswelle geht auch an Apetito nicht spurlos vorüber. Hildebrandt und Oellerich betonten, dass man keine Alternative zu Preiserhöhungen habe. „Schließlich steigen die Preise auf den Beschaffungsmärkten stark“, so Hildebrandt. Befürchtungen, dass Apetito wegen eines Mangels an Vorprodukten die Kunden nicht versorgen könne, wies der Apetito-Chef zurück: „Notfalls passen wir die Rezepte an.“

Allerdings erwartet Hildebrandt negative Folgen der hohen Beschaffungspreise für das Konzernergebnis im laufenden Jahr. In der Muttergesellschaft rechnet er jedoch mit einem Umsatzplus von sieben bis acht Prozent. Vor allem das Geschäft mit Kitas und Schulen sei im ersten Quartal 2022 bereits um 34 Prozent gewachsen – nach dem vorherigen Einbruch durch Corona.