Babyone erzielt in der Pandemie Umsatzrekord

Die Fachmarktkette Babyone aus Münster hat ihr Geschäft in der Corona-Pandemie kräftig aus­gebaut. In seinen mehr als 100 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie im boomenden Onlinehandel hat das Unternehmen 2021 einen Umsatzrekord in Höhe von ins­gesamt 255,5 Millionen € erzielt. Das sei ein Zuwachs um 14 Prozent, teilte Baby­one am Dienstag mit. Die Firma betreibt 30 eigene ­Läden, 73 werden von Franchise­nehmern geführt.

Wenig überraschend wuchs in Pandemiezeiten die Bedeutung des Verkaufs via Internet. Über den Online-Kanal seien um 34 Prozent höhere Erlöse erzielt worden, hieß es. Diese Entwicklung war auch Folge der ­aktuellen Unternehmens­strategie: Der Fokus habe im vergangenen Jahr auf der Transformation des Geschäftsmodells vom stationären Händler hin zum ­Omnichannel-Player gelegen, berichtete das Handelsunternehmen. Dazu investierte das Familienunternehmen stark in IT-Projekte, in die Aufstockung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie in den Umbau der Zentrale in Münster. Dort wuchs die Zahl der Beschäftigten um 40 auf 140. Inklusive Franchisepartner arbeiten rund 1300 Mitarbeiter für Babyone. „2022 werden wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent und mutig weiter­gehen“, erklärte Firmenchef Jan-Willem Weischer.