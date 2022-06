Dax-Erholung auch dank EZB-Sondersitzung

Vor der wohl nächsten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed am Abend ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch auf einen Erholungskurs eingeschwenkt. Anleger stellen sich aktuell die Frage, ob die Fed den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte oder gleich um 0,75 Punkte anheben wird, um der hohen Inflation Herr zu werden.

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der für Investoren schlechtere Fall eines größeren Zinsschrittes könnte angesichts der Marktschwäche der vergangenen Tage schon in den Kursen vorweggenommen sein, heißt es bei Experten.

Leitindex Dax wieder gestiegen

Nach sechs Handelstagen mit teils heftigen Verlusten stieg der Leitindex Dax nun um 1,36 Prozent auf 13.485,29 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 1,62 Prozent auf 27.784,27 Zähler.

Für etwas Beruhigung der zuletzt sehr nervösen Märkte sorgt auch, dass sich die Europäische Zentralbank (EZB) gegen die Unruhe an den Finanzmärkten stemmen will. Sie will Geld aus dem Ende März ausgelaufenen Corona-Notkaufprogramm Pepp besonders flexibel einsetzen. Zugleich beauftragte der Rat die zuständigen Ausschüsse des Eurosystems zusammen mit der Zentralbank, die Fertigstellung eines neuen Kriseninstruments zu beschleunigen.

Unter den Einzelwerten sorgten Unternehmensnachrichten für deutliche Kursbewegungen. So hatte der Spezialverpackungshersteller für die Pharma- und Kosmetikbranche Gerresheimer Kreisen zufolge ein Übernahmeangebot wegen eines zu niedrigen Preises abgelehnt. Anleger reagierten euphorisch auf die Neuigkeiten, die laut einem Händler neue Fantasie in die Papiere bringen. Der Kurs sprang um 15,8 Prozent hoch, damit waren die Aktien klarer Spitzenreiter im MDax.

Nochmals deutlich erhöhte Jahresziele erfreuten die Anleger des Biokraftstoffherstellers Cropenergies und des Mutterkonzerns Südzucker. Die Anteilscheine von Cropenergies zogen um 4,4 Prozent an und die des Zucker- und Lebensmittelkonzerns Südzucker schnellten an der Spitze des Nebenwerteindex SDax um 7,4 Prozent in die Höhe.

Siemens Healthineers verliert

Enttäuschende Jahresziele des schwedischen Medizintechnik-Unternehmens Getinge belasteten den Aktienkurs des Branchenkollegen Siemens Healthineers schwer, die Papiere waren mit einem Minus von 6,6 Prozent der klare Verlierer im Dax.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,64 Prozent auf 3532,32 Punkte. Der Pariser Cac 40 und der Londoner FTSE 100 legten etwas weniger deutlich zu. In New York gewann das Leitbarometer Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa 0,5 Prozent.

Der Euro kostete zuletzt 1,0392 US-Dollar. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,0431 (Dienstag: 1,0452) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9587 (0,9568) Euro.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 1,56 Prozent am Vortag auf 1,66 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,36 Prozent auf 130,82 Punkte nach. Der Bund-Future sprang um 1,26 Prozent auf 144,36 Punkte hoch.