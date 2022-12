Dax gibt von hohem Niveau aus weiter nach

Frankfurt/Main (dpa)

Der Dax erreicht auf seinem hohen Kursniveau vorerst keine weiteren Gewinne. Am Mittwoch bekam der deutsche Leitindex zudem Gegenwind von den Börsen in Übersee. Gegen Mittag stand ein Minus von 0,49 Prozent gegenüber dem Vortagesschlusskurs auf 14.272,43 Punkte zu Buche. Damit steuert der Dax auf den dritten Verlusttag in Folge zu, nachdem er am Freitag bei 14.584 Punkten noch den höchsten Stand seit Juni erreicht hatte.

Von dpa