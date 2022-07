Dax gönnt sich Atempause nach Erholungswoche

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Zum Ende einer bislang positiven Börsenwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt eine Auszeit genommen. Der Dax fiel im frühen Handel um 0,41 Prozent auf 13.191,96 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich für den Leitindex damit aber ein Plus von rund 2,4 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen verlor am Freitagvormittag 0,52 Prozent auf 26.518,15 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,4 Prozent nach unten.

