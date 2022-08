Dax legt zu - 14.000-Punkte-Marke rückt näher

Der Dax hat am Dienstag noch etwas zugelegt und könnte bald wieder die Marke von 14.000 Punkten erreichen. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start stieg der deutsche Leitindex um 0,38 Prozent auf 13.869,37 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbesserte sich um 0,16 Prozent auf 27.954,00 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,35 Prozent.

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Schwache US-Wirtschaftsdaten hatten am Vortag im New Yorker Handel die Erwartung gestützt, dass die US-Notenbank Fed bei ihrem Zinserhöhungskurs nach den jüngst großen Schritten langsamer vorgehen könnte. Dieses Schema prägte zuletzt die Erholungsrally an den Weltbörsen. Seit dem Juli-Tief bei etwa 12 391 Punkten hat der Dax mittlerweile rund zwölf Prozent gewonnen, zuletzt befand er sich auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten.