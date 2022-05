Dax nach Gewinnserie wieder mit Rückschlag

Nach vier Gewinntagen haben die Anleger am Dienstag bei deutschen Aktien wieder auf die Bremse getreten. Steigende Ölpreise und die rekordhohe Preissteigerung in der Eurozone erinnerten die Anleger an die alten Inflationssorgen.

Belastet auch von einem schwachen Auftakt an der Wall Street verlor der Dax 1,29 Prozent auf 14.388,35 Punkte. Im Monat Mai hat der Index damit um zwei Prozent zugelegt. Der MDax sank am Dienstag um 0,91 Prozent auf 29.913,50 Zähler. An der Wall Street kam der Dow Jones Industrial am Dienstag mit Verlusten aus dem verlängerten Wochenende. Der Montag war dort ein Feiertag.