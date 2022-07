Dax setzt Erholung fort - Konjunkturängste flauen ab

Frankfurt/Main (dpa)

Gestützt auf schwindende Rezessionsfurcht hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag seine Erholung beschleunigt. Der Dax stieg am Mittag um 1,56 Prozent auf 12.790,80 Punkte. Am Vortag legte der Leitindex um mehr als 1,5 Prozent zu, nachdem er am Dienstag auf den tiefsten Stand seit anderthalb Jahren gesackt war. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Donnerstagmittag 2,04 Prozent auf 25.489,31 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um rund 1,6 Prozent an.

Von dpa