Dax steigt weiter in Richtung Rekordhoch

Positiv aufgenommene Quartalszahlen von Unternehmen und ein Kursfeuerwerk der Hellofresh-Aktien haben den Dax am Dienstag weiter in Richtung Rekordhoch getrieben.

Nach seinem starken Monatsbeginn am Vortag stieg der deutsche Leitindex am Nachmittag um 0,66 Prozent auf 15.910,53 Punkte. Seine Bestmarke aus dem August steht bei 16.030 Zählern.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte am Dienstag zuletzt um 0,33 Prozent auf 35.231,63 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,1 Prozent höher.

Quartalszahlen aus dem Dax präsentierten am Dienstag der Klinik- und Medizinkonzern Fresenius und dessen Tochter, der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC). Die FMC-Aktien, die jüngst noch auf ein Tief seit März gefallen waren, erholten sich mit plus 3,4 Prozent. FMC will sich fortan schlanker aufstellen. Der Mutterkonzern Fresenius wiederum hob seine Wachstumsziele für das Jahr an. Die Aktien gewannen 4,4 Prozent.

Überzeugen konnte den Markt der Kochboxenkonzern Hellofresh mit seinen Quartalszahlen und einer Anhebung der Umsatzprognose. Seit Ende August im Abwärtstrend, landeten die Papiere nun an der Dax-Spitze mit einem Plus von mehr als 19 Prozent einen vorläufigen Befreiungsschlag.

Stahlwerte wie Salzgitter, Klöckner & Co und auch Thyssenkrupp - am Vortag noch beflügelt von der Beilegung des Zollstreits zwischen den USA und der Europäischen Union - wurden von weiter sinkenden Eisenerzpreisen belastet und verloren bis zu sechs Prozent.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,1602 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1578 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,21 Prozent am Vortag auf minus 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,32 Prozent auf 143,87 Punkte. Der Bund-Future gewann zuletzt 0,30 Prozent auf 168,97 Punkte.