Dax verliert Schwung

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der Dax hat am Montag nach seinen kräftigen Gewinnen vom Freitag leicht an Boden verloren. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex noch etwas, dann ging der Schwung erst einmal verloren. Zuletzt sank der Dax im Vergleich zum Vortagesschluss um 0,34 Prozent auf 15.635,15 Punkte.

Der MDax gab zuletzt um 0,11 Prozent auf 34.739,27 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel sogar um fast ein halbes Prozent auf 4049,28 Zähler.

Die Aktien des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer gaben um 0,8 Prozent nach, obwohl das Medikament Finerenon eine US-Zulassung zur Behandlung von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung oder Typ-2-Diabetes erhalten hat. Mit der Zulassung war bereits gerechnet worden. Im Fokus steht bei Bayer weiterhin der nach wir vor ungelöste US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter.

Auf einem besseren Weg ist dagegen die Volkswagen-Aktie, die sich mit plus 0,9 Prozent weiter von ihrem Tief seit Mitte März erholte. Am Freitag waren sie dank starker Eckdaten schon um sechs Prozent angezogen. Nach Börsenschluss wurde dann am Freitag auch noch die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Herbert Diess gemeldet. Laut einem Börsianer weicht damit etwas Unsicherheit um die zukünftige Unternehmensführung von der Aktie.

Ganz anders war da die Tendenz bei anderen Autoaktien. Daimler waren am Montag mit 1,6 Prozent unter den größten Dax-Verlierern, die BMW-Titel fielen um 0,6 Prozent. Wegen der weltweiten Lieferengpässe bei Halbleitern setzte Daimler die Produktion im Werk Sindelfingen erneut aus. In dieser Hinsicht konnte Volkswagen punkten, auf die Halbjahreszahlen der Wolfsburger hatte die Chip-Knappheit überraschend wenig Einfluss gehabt.

Stärker gefragt unter den Dax-Werten - wie auch europaweit - waren am Montag die Energiewerte. Allen voran rückten die Papiere von RWE um 1,7 Prozent vor, während jene von Siemens Energy und Eon jeweils um etwa 0,6 Prozent stiegen. Für Siemens Energy erhöhte die britische Bank HSBC das Kursziel auf 38 Euro.

Außerhalb der wichtigsten Dax-Indizes sorgte die Medigene-Aktie mit einem Kurssprung um 8,6 Prozent für Aufsehen. Bei dem Biotech-Unternehmen lobte die Berenberg-Analystin Xian Deng in einer am Montag veröffentlichten Ersteinschätzung die vielversprechenden T-Zell-Therapien zur Behandlung bestimmter Tumorarten. Sie sprach den Aktien daher eine Kaufempfehlung aus.