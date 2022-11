Dax weiter mit Plus - Freundlicher Ausklang der Börsenwoche

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Nach durchwachsenen Handelstagen steuert der Dax auf einen starken Wochenausklang zu. Mit einem Plus von 1,21 Prozent auf 14.438,95 Punkte kletterte der deutsche Leitindex am Freitag auch wieder über die Marke von 14.400 Punkte, über die er sich zu Wochenbeginn erstmals seit Anfang Juni geschwungen hatte. Im Handelsverlauf war es zeitweise noch höher gegangen. Nach drei verlustreichen Tagen legte auch der MDax der mittelgroßen Werte wieder zu, zuletzt ging es um 0,97 Prozent auf 25.758,17 Zähler nach oben. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 stand am Nachmittag 1,36 Prozent höher bei 3930,99 Punkten.

Von dpa