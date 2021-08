Dax wenig bewegt

Der Dax präsentiert sich auch am Mittwoch schwunglos. Etwas unter der bisherigen Bestmarke von 15.810 Punkten kommt das Kursbarometer weiter kaum voran.

So notierte der Leitindex in den ersten Minuten nach der Eröffnung mit plus 0,07 Prozent auf 15.781,80 Punkten. Selbst die Rekordjagd an den US-Börsen laufe praktisch spurlos am deutschen Aktienmarkt vorbei, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 35.794,61 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,3 Prozent.

Zur Wochenmitte stehen abermals Quartalsberichte auf der Agenda - etwa von Eon aus dem Dax sowie weiteren Unternehmen aus den Reihen dahinter. Am Nachmittag richten sich die Blicke auf die Daten zur US-Inflation. Ein weiterer Anstieg würde die US-Notenbank unter Druck setzen, ihren Fahrplan für ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe zu konkretisieren und vor allem zu kommunizieren, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.