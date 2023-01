Dax zurück über 14.500 Punkte nach US-Arbeitsmarktbericht

Frankfurt/Main (dpa)

Ein robuster Arbeitsmarktbericht aus den USA und eine etwas schwächer als erwartete Inflation in der Eurozone haben dem Dax am Freitag Auftrieb gegeben. Der deutsche Leitindex, qar nach freundlichem Handelsauftakt rasch in die Verlustzone gedreht und kehrte am Nachmittag zurück ins Plus - mit einem Zuwachs um 0,55 Prozent auf 14.515,49 Punkte. Damit steuerte er auf eine starke erste Handelswoche im neuen Jahr zu. Der Wochengewinn betrug zuletzt 4,3 Prozent.

Von dpa