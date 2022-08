Die Papierpreise explodieren

Weil sich die Rohstoffe für die Fertigung von Papier stark verteuert haben, steigen die Verkaufspreise in der Branche gewaltig.

Um 27 Prozent haben die Papierpreise von Jahresbeginn bis zur Jahresmitte zugelegt, meldet das Statistische Bundesamt (Destatis) kürzlich in Wiesbaden. Der größte Preistreiber ist das Papier für den Zeitungsdruck: Hier lag der Preissprung im gleichen Zeitraum bei fast 52 Prozent – also fast doppelt so hoch wie im Papiermarkt insgesamt. Im Jahresvergleich sprechen manche Medienhäuser gar von Preisanstiegen von rund 200 Prozent.

Auch für andere Papiersorten meldet Destatis in der ersten Jahreshälfte Preissprünge:

Grafische Papiere und Pappen: plus 36,5 Prozent

Papier weder gestrichen noch überzogen: plus 21,7 Prozent

Wellenpapier: plus 18,7 Prozent

Wellpappenrohpapier: plus 16 Prozent

Testliner: plus 13 Prozent

Vor allem zur Papierherstellung notwendige Rohstoffe wie Altpapier oder Zellstoff haben sich überdurchschnittlich verteuert, so die Statistiker. Bei Altpapier ist von einer Verdreifachung die Rede. Hinzu kommt: „Immer mehr Papierfabriken haben aufgegeben“, sagt Bettina Knape, Sprecherin des Bundesverbands Druck und Medien. Und es gibt noch ein Problem: „China kauft die Märkte leer“, so Knape.

Die Papierhersteller, die in Deutschland rund 40 000 Mitarbeiter beschäftigen, schlagen indes Alarm: „Angesichts der drohenden Gasknappheit sind die Unternehmen zutiefst verunsichert. Keiner weiß, ob er im Herbst oder Winter noch produzieren kann“, sagt der Präsident des Verbandes der deutschen Zellstoff- und Papierindustrie (Papierindustrie e. V.), Winfried Schaur. Im ersten Halbjahr 2022 verbuchte die Papierindustrie in Deutschland mit 2,6 Prozent immerhin noch ein leichtes Produktionsplus gegenüber dem noch von der Corona-Pandemie beeinflussten vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Und im Ausland? Dort hat vor allem ein Streik in der finnischen Papier- und Zellstoffindus-trie die Marktsituation im Frühjahr zusätzlich verschärft.

Auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat massive Auswirkungen auf die Versorgung mit Papier – und damit auch auf die Papierpreise. Sowohl Russland als auch die Ukraine liefern Stärke, Holz und Zellstoff. Außerdem haben in diesen Ländern die Produktionsstätten für Papier eine große Bedeutung für den europäischen Markt, heißt es in Branchenberichten.

Hinzu kommt, dass internationale Papierhersteller zum Teil ihre Zellstoff- und Papierproduktion in Russland und in der Ukraine gestoppt haben. Als Folge wird Papier noch knapper und teurer.

Und die explodierenden Energiepreise verteuern die Papierproduktion zusätzlich drastisch. „Die Papierindus­trie könnte kurzfristig lediglich zehn bis 15 Prozent ihres Erdgasverbrauchs durch andere Energieträger substituieren. Dazu gehören Heizöl, Kohle und Strom“, erklärte Schaur kürzlich. Die Unternehmen der Branche bemühten sich jedoch, andere Energieträger einzusetzen. „Das ist aber nur in beschränktem Umfang möglich“, so Schaur. Außerdem gibt es große logistische Probleme: „Transportkapazitäten sind knapp und auch wegen des teuren Diesels extrem teuer“, heißt es in einem Expertenbericht.

Auch die Buchverlage leiden unter dem massiven Papierengpass. Die Papierknappheit sei ein „großes Problem“, sagte jüngst Jonathan Beck, Chef des Publikumsverlags bei C.H. Beck, dem „Handelsblatt“. „Bei vielen Büchern ist aktuell kein Nachdruck mehr möglich“, heißt es.