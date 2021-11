Foodwatch: Diese Produkte täuschen mit dreisten Werbeversprechen

Clean Protein Bar von Naturally Pam by Pamela Reif: Die Verpackung ihres Proteinriegels bewirbt Pamela Reif als plastikfrei, biologisch-abbaubar und umweltfreundlicher als konventionelles Plastik. In Wahrheit handelt es sich dabei jedoch um eine Plastikfolie, die anstelle von Recycling und Kompostierung verbrannt werden muss. Auch in der Natur würde die Folie - wenn überhaupt - nur sehr langsam abgebaut.



Foto: Foodwatch