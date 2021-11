Die Strukturkrise ist gravierend: Deutschlands Schweinehalter werden von einer Fülle an Problemen gebeutelt – von aktuellen, aber auch von langfristigen Schwierigkeiten

.„Es brennt lichterloh in der Schweinehaltung“, brachte es Heinrich Dierkes am Donnerstag in Münster auf den Punkt. Als Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN/Vechta) beschrieb Dierkes eine „katas­trophal schlechte Marktsituation“, die er vor allem als Folge der Corona-Pandemie und der sich ausbreitenden Afrikanischen Schweinepest sieht.

Von der vermutlich neuen Bundesregierung aus den Ampel-Parteien forderte Dierkes, endlich Planungssicherheit grundsätzlich mehr politischen Rückhalt für die Arbeit der Schweinehalter zu gewähren. „Wer sich Aufbruch und Erneuerung auf die Agenda schreibt und den Umbau der Tierhaltung fordert, der muss auch gleichzeitig umfassende Lösungen dafür liefern, wie die Schweinehalter das umsetzen können – fachlich wie auch wirtschaftlich“, verlangte Dierkes.

Frage der Erzeugerstandards

„Es geht um viel“, sagte der ISN-Vorsitzende. Es gehe darum, dass Schweinefleisch auch zukünftig noch in Deutschland unter den hohen hiesigen Standards erzeugt und nicht aus anderen Ländern mit geringeren Erzeugerstandards importiert werde. Eine Umfrage des Verbandes habe ergeben, dass 60 Prozent der Sauenhalter und 40 Prozent der Schweinemäster in den kommenden zehn Jahren ihre landwirtschaftliche Existenz aufgeben wollen.

In Nordrhein-Westfalen wollen danach 57,6 Prozent binnen zehn Jahren aufgeben, 17, 4 Prozent sogar schon in den kommenden zwei Jahren. Das Gros der NRW-Schweinehalter kommt aus Westfalen-Lippe. Über 60 Prozent der westfälischen Schweine stehen in münsterländischen Ställen.