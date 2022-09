Darum bleiben Regale in Supermärkten immer häufiger leer

Lücken tauchen in Supermarkt-Regalen auf, Lieferungen verzögern sich. Dahinter steckt Material- und Güterknappheit. Allerdings auch ein spezieller Fachkräftemangel, der viele Verbraucher betrifft.

Bundesweit fehlen Berufskraftfahrer - Folge davon: leere Regale in Supermärkten und Discountern.

Mal Waschmittel, mal Hunde­futter: Die auffallend leeren Regale in den Supermärkten sind ein Vorgeschmack darauf, was durch den eklatanten Fachkräftemangel in den Transport- und Logistikbranche zukünftig droht. „In wenigen Jahren werden wir das deutlich bei der Grundversorgung spüren, die Wirtschaft fühlt die stark belasteten Lieferketten schon heute“, warnt Marcus Hover vom Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW.