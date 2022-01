Fachkräftemangel lastet schwer auf der Wirtschaft

Die deutsche Wirtschaft hat vor einer massiven Verschärfung des Fachkräftemangels in den nächsten Jahren gewarnt. „Der Höhepunkt des Fachkräftemangels kommt erst noch“, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian am Montag in Berlin. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger ergänzte: „Der Fachkräftemangel bleibt ein Topthema für die deutsche Wirtschaft und für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung.“

Im Münsterland ist die Lage in vielen Betrieben besonders angespannt: Es müsse verhindert werden, dass Aufträge gar nicht mehr ausgeführt werden, weil nach dem nicht gelieferten Material auch das Personal an vielen Stellen fehle, mahnte jüngst der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Münster, Thomas Banasiewicz. „Der so wichtige persönliche Kontakt im Rahmen von Informationsveranstaltungen an Schulen ist in Corona-Zeiten nur eingeschränkt möglich“, beklagte Banasiewic. „Wir laden alle jungen Menschen, die eine sichere Berufsperspektive suchen, deshalb ein, sich bei uns über die Chancen einer Ausbildung im Handwerk zu informieren.“

Für die Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen (IHK) in Münster betonte deren Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel: „Die Auswirkungen der demografischen Entwicklung gehören wie die Digitalisierung zu den großen Herausforderungen, denen sich unsere Wirtschaft stellen muss, die größte allerdings ist ohne Zweifel der Umbau zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft.“ Jaeckel erwartet, dass der Fachkräftemangel nach dem Auslaufen der Corona-Krise noch viel deutlicher zutage tritt und sich als Wachstumshindernis erweisen könnte.