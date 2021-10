Firmen im Münsterland spüren mehr Handelsbarrieren

Der Protektionismus nimmt zu. „Das ist immer so, wenn die Zeiten schwieriger werden“, weiß Gerhard Laudwein. Der Außenhandelsexperte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen in Münster stellt fest, dass sich immer mehr Länder abschotten. Es werden mehr Ursprungszeugnisse, Carnets oder spezielle Zertifikate für Ausfuhren in Länder außerhalb der EU verlangt. Carnets sind Bescheinigungen, die die IHK für den Zweck ausstellt, dass Waren – zum Beispiel für eine Messe – nur vorüber­gehend in ein Land ein­geführt werden. In vielen Ländern gibt es immer mehr Sonderregeln. „Generell werden im internationalen Handel immer mehr Dokumente benötigt“, betont der Teamleiter International der IHK.

Sonderbestimmungen führen dazu, dass die Türkei und China die IHK-Statistik zu den Ursprungszeugnissen deutlich anführen. Über­raschend ist indes, dass die Zahl der benötigten Dokumente im Corona-Jahr 2020 sogar leicht gestiegen ist. Die IHK stellte im vergangenen Jahr insgesamt 48 345 Ursprungszeugnisse und Handelsrechnungen aus. 2019 waren es 47 583 gewesen.

„Der Außenhandel hat durch Corona gar nicht stark gelitten“, sagt Laudwein. Es seien nur andere Produkte gefragt gewesen – zum Beispiel Fahrräder. Laut Deutschem Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ging die Zahl der Waren, die in Staaten außerhalb der EU ein so­genanntes Ursprungszeugnis brauchten, nur um zwei Prozent zurück. Doch auch der DIHK sieht die Geschäfte deutscher Firmen im Ausland durch Handelshemmnisse massiv belastet. „Gerade im Handel mit China, Indien, Russland oder auch der Türkei sind bürokratische Nachweispflichten auf der Tagesordnung“, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier bei der Vorstellung des Außenwirtschaftsreports in Berlin.