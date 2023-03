Habeck stellt Milliarden für neue Heizungen in Aussicht

Für den heftig diskutierten Heizungstausch zu klimafreundlicheren Modellen stellt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein milliardenschweres Förderprogramm in Aussicht. Allerdings nicht für alle – die Hilfen sollen sich am Einkommen orientieren, hieß es am Donnerstag in Berlin.

Bereits ab dem kommenden Jahr sollen neu eingebaute Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das bedeutet praktisch das Aus für neue Gas- und Ölheizungen. Habeck kündigte aber an, es werde zahlreiche Ausnahmen und Übergangslösungen geben. „Niemand rennt in den Keller und reißt das raus“, sagte Habeck mit Blick auf die elf Millionen in Deutschland betriebenen Gas- und Ölheizungskessel. Alles sei an dem Ziel ausgerichtet, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral werde.

Beratungsbedarf in Sachen Heizung riesig

Habecks Pläne haben große Verunsicherung bei Hauseigentümern und Mietern ausgelöst. Der Beratungsbedarf in Sachen Heizung seien momentan riesig, bestätigt Energieberater Thomas Weber von der Verbraucherzentrale NRW.

Das Statische Bundesamt teilte derweil mit, dass Kohle im vergangenen Jahr mit einem Anteil rund einem Drittel weiterhin der wichtigste Energieträger für die Stromerzeugung in Deutschland gewesen sei.