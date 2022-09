Gas, Holz, Öl: Heizen wird noch einmal deutlich teurer

Schon im vergangenen Jahr haben Verbraucher fürs Heizen deutlich mehr hinlegen müssen - in diesem Jahr werden die Heizkosten noch stärker zulegen. «Besonders stark steigen die Kosten für Heizungen mit Gas, Öl und Strom, wie die Analyse zeigt», teilte die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online der Deutschen Presse-Agentur mit.

Demnach dürfte sich das Heizen einer durchschnittlichen 70-Quadratmeter-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit Erdgas und Heizöl jeweils um deutlich mehr als die Hälfte verteuern - plus 67 Prozent bei Erdgas und plus 53 Prozent bei Öl. Das wären beim Gas immerhin 550 Euro mehr im Jahr, bei Öl knapp 500 Euro.

Teures Holz

Schon für 2021 hatte co2online bei diesen beiden Energieträgern Kostensteigerungen von 20 Prozent (Erdgas) beziehungsweise 51 Prozent (Heizöl) verzeichnet. Während die Kosten für Holzpellets damals aber noch vergleichsweise stabil blieben, ist auch dieser Energieträger laut Analyse im laufenden Jahr von deutlichen Preissteigerungen betroffen: Um 54 Prozent soll sich das Heizen mit Holz verteuern und damit im Schnitt um rund 310 Euro pro Wohnung.

«Solch ein starker Anstieg der Heizkosten wurde seit der ersten Veröffentlichung des Heizspiegels im Jahr 2005 noch nie verzeichnet», teilte co2online-Geschäftsführerin Tanja Loitz mit.

Weitreichende Einsparpotenziale

«Was im Durchschnitt schon sehr viel ist, kann im Einzelfall auch noch deutlich mehr sein», fügte Loitz hinzu. Bei vielen Haushalten kämen die höheren Kosten erst mit der Abrechnung im kommenden Jahr an. «Darauf sollten sich die Haushalte rechtzeitig einstellen und entsprechend handeln.»

Grundlage für die Analyse sind eigenen Angaben zufolge mehr als 190.000 Abrechnungen für das Jahr 2021 sowie aktuelle Preis- und Wetterdaten.

Tipps und Tricks zum effizienten Heizen Steigende Gaspreise und fallende Temperatur stellen dieses Jahresende viele Verbraucher vor gestiegene Kosten. Hier finden Sie Tipps & Tricks zum effektiveren Heizen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Fernando Gutierrez-Juarez <strong>Heizen Sie nur, wenn Wärme wirklich gebraucht wird</strong>. Drehen Sie die Heizung nachts und bei Abwesenheit gezielt herunter. Aber: Es sollte eine Mindesttemperatur von etwa 16 Grad beibehalten werden, da es sonst zu Feuchteschäden und Schimmelbildung kommen kann. Drehen Sie Heizkörper in regelmäßig benutzten Räumen während der Heizperiode nie ganz ab. Wenn die Wandtemperaturen gesunken sind, bleibt der Raum auch bei kurzzeitigem Erwärmen unbehaglich. Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich <strong>Programmieren Sie die Heizung korrekt</strong>. Viele Heizanlagen haben eine Zeitsteuerung. Wann haben Sie die das letzte Mal korrigiert? Alltagsgewohnheiten ändern sich. Wenn niemand mehr zur Frühschicht geht, muss die Wohnung nicht schon um fünf Uhr auf voller Temperatur sein. Wenn tagsüber keiner zu Hause ist, darf die Temperatur ruhig sinken. Allein durch die richtige Einstellung, glaubt die Verbraucherzentrale, lassen sich zehn bis 15 Prozent Energie sparen Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner <strong>Halten Sie die Heizkörper frei</strong>. Hinter Verkleidungen, Möbel, Vorhängen und auch falschen Heizkörperverkleidungen staut sich die Wärme. Das Zimmer wird nicht gleichmäßig warm – und die Heizung wird zu weit aufgedreht. Jeder sollte also gut zu sehen sein. Und größere Möbel wie Sofas müssen einen Mindestabstand von 30 Zentimetern halten. Foto: picture alliance / Silas Stein/dpa | Silas Stein <strong>Dichten Sie Fenster und Türen ab</strong>. Die Verbraucherzentrale empfiehlt einen simplen Test: Klemmen Sie ein Blatt Papier zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel. Können Sie das Papier bei geschlossenem Fenster nicht herausziehen, ist das Fenster an dieser Stelle dicht. Wiederholen sie den Test an der nächsten Stelle. Können Sie das Papier leicht herausziehen, ist es Zeit, die Dichtung zu erneuern oder die Fensterflügel zu erneuern. Bei Türen kann oft nachträglich eine Dichtung eingebaut werden. Foto: picture alliance/dpa/Kito | Michael Baumgartner <strong>Lüften Sie mit Plan und Verstand</strong>. Mehrmals täglich kurz stoßlüften, ist das richtige Rezept. So wird die Luft schnell ausgetauscht, ohne die Wände auszukühlen. Lassen Sie beim Stoßlüften ruhig kurz Durchzug entstehen. Auf keinen Fall sollten Fenster dauerhaft auf Kippe gestellt werden. Drehen Sie Ihre Thermostatventile vor dem Lüften zu. Der beste Zeitpunkt zum Lüften ist dann, wenn zuvor viel Feuchtigkeit entstanden ist: Im Schlafzimmer nach dem Aufstehen, in Bad nach dem Duschen und in der Küche nach dem Kochen. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Schmidt <strong>Entlüften Sie die Heizkörper</strong>. Spätestens, wenn die Heizkörper gluckern, wird es Zeit, sie zu entlüften. Bei Wohnungen über mehrere Etagen erledigt man das am besten von unten nach oben. Und prüfen Sie, ob Sie im Heizsystem Wasser nachfüllen müssen. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn <strong>Halten Sie auch Innentüren geschlossen. </strong>Kühle Räume sollten nicht mit der Luft aus wärmeren Räumen geheizt werden. Sonst gelangt nicht nur Wärme, sondern auch Luftfeuchtigkeit in den kühlen Raum. Die relative Luftfeuchte steigt dann und erleichtert so das Wachstum von Schimmelpilzen. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen <strong>Dämmen Sie offene Heizungsrohre</strong>. Das funktioniert mit ein wenig handwerklichem Geschick ganz einfach – und bringt im besten Fall bis zu 20 Euro Ersparnis pro Meter Rohr und Jahr. Etwas aufwendiger, aber immer noch machbar ist das Dämmen der Heizkörpernischen von innen. Foto: picture alliance / dpa | Jörg Carstensen <strong>Und das Wichtigste: Leben Sie etwas kühler. 20, 21 Grad reichen in der Regel aus.</strong> Um Umwelt und Geldbeutel zu schonen, sollte man die Wohnung auf keinen Fall so stark heizen, dass man auch im Winter darin im T-Shirt sitzen kann. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Steve Parsons

Doch das Beratungsunternehmen sieht noch weitreichende Einsparpotenziale. «In einer Wohnung mit 70 Quadratmetern und Gaszentralheizung im Mehrfamilienhaus liegt das Sparpotenzial im Schnitt bei 640 Euro pro Jahr», teilte co2online mit. Noch verbrauchten 90 Prozent aller Haushalte zu viel Heizenergie.

«Die meisten Menschen schätzen ihren Verbrauch und den Einfluss schon kleinster Maßnahmen auf die Kosten falsch ein», hieß es.