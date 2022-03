Krieg in der Ukraine – Hunger in Afrika

Münster/Uman

Müssen wegen des Krieges in der Ukraine mehr Menschen in der Welt hungern? Das ist möglich, denn das Land ist eine Kornkammer. Eine „humanitäre Katastrophe“ vor allem in Afrika und dem arabischen Raum befürchtet auch Kees Huizinga, ein niederländischer Landwirt, der eine Farm in der Ukraine betreibt.

Von Martin Ellerich