Steht Liane Buchholz vor einem Aufstieg nach Berlin?

Prof. Dr. Liane Buchholz ist aktuell die Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe in Münster.

Liane Buchholz, lange Jahre Professorin für Betriebswirtschaftslehre und seit knapp sechs Jahren Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (SVWL) in Münster, könnte Nachfolgerin von Deutschlands Sparkassenpräsidenten Helmut Schleweis werden. Doch ihr stärkster Mitbewerber ist der bayerische Sparkassenpräsident Ulrich Reuter, der ebenfalls einen Professorentitel trägt, dem aber auch ein Sparkassen-Gen nachgesagt wird. Allerdings ist er schon 60, Buchholz ist drei Jahre jünger. In Medienberichten wurde zeitweise auch über Ambitionen von Michael Breuer spekuliert, der den Rheinischen Sparkassen- und Giroverband leitet. Doch der scheint nun, so berichten Branchenkenner, eher Reuter zu unterstützen.