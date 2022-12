Deutsche Post im Weihnachtsstress

Kranke Zusteller und ein Riesenberg an Paketen: Für die Deutsche Post DHL ist das Weihnachtsgeschäft auch in diesem Jahr eine Herausforderung.

Bis zu elf Millionen Pakete werden in den Tagen vor Weihnachten pro Tag allein vom deutschen Marktführer Deutsche Post DHL zugestellt. Da wundert es kaum, dass die Post für kurz vor dem Fest aufgegebene Pakete keine pünktliche Zustellung garantiert. Das Bonner Unternehmen teilt mit: „Spätester Versandtermin war der 20. Dezember.“ Nur dann komme die Lieferung rechtzeitig an. Für Briefe und Postkarten ist der spätestmögliche Einwurf-Tag der 22. Dezember.

Paketboom flaut etwas ab

Dabei werden die Zustellfirmen wegen der inflationsbedingten Konsumdelle in diesem Jahr etwas weniger Pakete befördern. Einer Studie des Bundesverbandes Brief und Expresslogistik zufolge werden zu Weihnachten 415 Millionen Pakete von Händlern an private Kunden versandt, 35 Millionen weniger als im Vorjahr. Auch das Abflauen der Corona-Pandemie dürfte diesen Rückgang mitverursacht haben. Dennoch meldete die Post zuletzt Engpässe wegen eines massiven Zustellermangels. Grund: Corona und andere Erkrankungen führten zu vielen Krankmeldungen. Auch der Post-Konkurrent DPD stellt in diesen Tagen binnen 24 Stunden bis zu zwei Millionen Pakete zu. Die Nummer zwei des Zusteller-Marktes, Hermes, macht keine Angaben.

Fristen bei anderen Paketdiensten

Auch andere große Paketdienste wie Hermes und DPD empfehlen den Kunden, Standardsendungen frühzeitig loszuschicken. Hermes will Sendungen innerhalb Deutschlands noch vor Weihnachten ausliefern, wenn sie bis zum 21. Dezember, 12 Uhr abgegeben werden. Auch DPD verspricht, innerdeutsche Pakete bis Heiligabend auszuliefern, wenn sie bis spätestens 21. Dezember, 12 Uhr aufgegeben werden. Bei der Prio- und Expressvariante gilt als spätester Abgabetermin der 23. Dezember, ebenfalls 12 Uhr.