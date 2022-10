Potenzial für den Klimaschutz

Ein großer Teil alter Wohngebäude benötigt in Deutschland eine energetische Sanierung – vor allem um die festgelegten Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. 87 Prozent der Gebäude sind schließlich nur in Teilen oder gar nicht saniert. Doch nach wie vor steht das im Rahmen eines Wohn-Riester-Vertrags angesparte Geld nicht für diesen Zweck zur Verfügung.

„Das ist sehr, sehr ärgerlich“, machte Christian Schröder von der Bausparkasse LBS West in Münster seiner Empörung am Donnerstag Luft. Die Kritik der LBS: In der Praxis würden die altersgerechte und die energetische Sanierung oft gleichzeitig durchgeführt. Dabei sei die altersgerechte Sanierung bereits heute mit Riester förderfähig, die energetische Modernisierung hingegen nicht. Auch beim Neubau würden bereits bestimmte Energiestandards gefördert. „Anders jedoch bei bestehenden Gebäuden“, so Schröder. „Diese Ungleichbehandlung muss abgeschafft werden.“

Dabei ist die LBS gemeinsam mit anderen Bausparkassen durchaus schon bei vielen Politikern grundsätzlich auf offene Ohren gestoßen. Schließlich gehe es ja nur um eine geringfügige Änderung des rund 20 Jahre alten Gesetzes. „Doch nach der Geld-Riester-Schelte traut sich kein Politiker an Riester insgesamt ran“, glaubt Schröder. Dabei hätten die beiden Varianten nichts miteinander zu tun, betonte der LBS-West-Sprecher. „Und für den Staat wäre eine Änderung aufkommensneutral“, so die münsterische Bausparkasse in einem Positionspapier.

Betroffen sind laut Schröder vor allem 50- bis 60-Jähre, die schon lange eine Immobilie besäßen, per Wohn-Riester Geld angespart hätten – und dieses jetzt nicht für neue Fenster oder eine Dämmung ihres Altbaus verwenden könnten. „Das ist für die Kunden nicht nachvollziehbar.“ Zumal mehr als 68 Prozent aller Wohngebäude in Deutschland laut Umweltbundesamt vor 1977 errichtet wurden.

Durch den „energetischen Wohn-Riester“ erhielten Sanierer deutliche Finanzierungsvorteile und einen großen Anreiz zur Sanierung ihrer Bestandsimmobilie, betont die LBS West. Hier lägen bereits potenziell 9,6 Milliarden € für die energetische Gebäudesanierung bereit.

Im Gegensatz zu den Angeboten der Förderbank KfW könnten sich die Verbraucher mit Wohn-Riester eine Zinsbindung von bis zu 30 Jahren sichern. Die aktuellen Laufzeiten der KfW-Bank liegen hier bei zehn Jahren.

Dass die Bundesbürger Geld- und Wohn-Riester-Verträge sehr genau unterscheiden könnten, belege die Statistik, heißt es bei der LBS: Entgegen dem allgemeinen Trend für Riester-Verträge wachse der Bestand an Wohn-Riester-Verträgen nämlich weiterhin leicht.