Prognose bei Siemens Energy wackelt wegen Gamesa erneut

Siemens Energy leidet weiter unter den Problemen bei seiner spanischen Windkrafttochter Gamesa. Nur drei Monate nachdem die Münchner ihre Prognose deswegen kappen mussten, steht diese bereits wieder infrage, wie der Konzern in der Nacht mitteilte.

Zudem meldete Energy als vorläufige Zahlen für das zweite Geschäftsquartal von Januar bis März einen leicht gestiegenen Umsatz, deutlich geringere Auftragseingänge und ein negatives operatives Ergebnis.

«Geschäftsentwicklung deutlich hinter unserer Erwartung»

Siemens Energy leidet bereits seit einiger Zeit unter den Problemen bei der spanischen Windkrafttochter, an der die Münchner rund zwei Drittel halten, und hat dort jüngst den Chef ausgetauscht. Anfang März hat Jochen Eickholt, der bis dahin im Vorstand des Mutterkonzerns saß, das Ruder bei Gamesa übernommen. Am Morgen sprach er nun deutliche Worte: «Ich muss zugeben, dass die Geschäftsentwicklung deutlich hinter unserer und meiner Erwartung liegt», sagte er. «Die Situation hat sich nicht verbessert, das Gegenteil ist der Fall.»

Laut Eickholt sind etwa zwei Drittel der Probleme bei Gamesa interner Herkunft. In den sechs Wochen, seit er sein Amt übernommen habe, habe er Fragen gestellt und sich in jeden Teil des Geschäfts vertieft, um die Probleme zu verstehen und herauszufinden, wie man sie angehen kann. Dies werde man nun umsetzen, um zurück auf einen Pfad in Richtung Profitabilität zu kommen. Zusätzlich zu den internen Problemen leidet Gamesa auch noch unter Preissteigerungen, Lieferkettenproblemen und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine.

Diese externen Faktoren gibt es auch beim Mutterkonzern Siemens Energy. Die Rahmenbedingungen seien «herausfordernder geworden», hieß es dort. Weitere negative Effekte auf Umsatz und Profitabilität könne man nicht ausschließen.

Umsatz um 1,7 Prozent auf 6,58 Milliarden Euro gesunken

Entscheidender Treiber der aktuellen negativen Entwicklung ist aber Gamesa. Das im Segment Gas and Power zusammengefasste traditionelle Geschäft habe eine «sehr solide Leistung gezeigt», hieß es. Hier bestätigte der Vorstand die bisherige Prognose.

Im zweiten Quartal war der Umsatz bei Siemens Energy auf vergleichbarer Basis um 1,7 Prozent auf 6,58 Milliarden Euro gesunken. Nominell stieg er leicht um 1,5 Prozent. Der Auftragseingang schrumpfte auf vergleichbarer Basis um 27,5 Prozent auf knapp acht Milliarden Euro. Alle Kennzahlen lagen Unternehmensangaben zufolge unter den Erwartungen von Experten. Die vollständigen Zahlen sollen am 11. Mai veröffentlicht werden.

Die Börse strafte beide Unternehmen am Mittwochmorgen ab: Der Aktienkurs von Siemens Energy fiel zur Eröffnung um 6,6 Prozent, Gamesa notierte 4,5 Prozent niedriger.