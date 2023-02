PSD-Bank Westfalen-Lippe soll VR-Bank heißen

„Wir wollen in der Öffentlichkeit und für unsere Kunden leichter als genossenschaftliche Bank erkennbar sein“, begründete der Vorstandschef Marco Pietsch den Schritt im Gespräch mit unserer Redaktion. Die einst aus dem Post-Spar- und Darlehnsverein entstandene PSD-Bank trage die genossenschaftliche DNA seit 150 Jahren tief in sich, das solle im Namen VR-Bank deutlicher werden.

Beim Namen „PSD“ habe es immer einen gewissen Erklärungsbedarf gegeben. „Die Zuordnung zum starken, bekannten und sicheren genossenschaftlichen Lager ist auf den ersten Blick nicht erkennbar“, so die Bank. Und die Pflege der eigenen Marke in einer kleinen Bankengruppe von 14 PSD Banken bundesweit sei nicht nur finanziell ein Kraftakt. Als Entscheidung gegen die Gruppe der PSD Banken will Pietsch den Schritt aber keinesfalls verstanden wissen. Der bisherigen Bankengruppe wolle die neue VR Bank freundschaftlich und intensiv verbunden bleiben.

Keine Fusionspläne

Auch als ersten Schritt zu einer möglichen späteren Fusion will Pietsch die Markenänderung keinesfalls verstanden wissen; es gebe derzeit keine Fusionspläne. Die künftige VR Bank (Bilanzsumme: 1,05 Mrd. Euro) wolle aber im Kreis der genossenschaftlichen Banken der Region einen „verstärkten Schulterschluss“ suchen, um „die Wettbewerbsposition der Genossenschaftsbanken insgesamt“ im Sinne der Kunden und Mitglieder zu stärken, erläutert Pietsch. Der Wettbewerbsfokus liege „eindeutig außerhalb des genossenschaftlichen Sektors“.

Was ändert also der Markenwechsel für die 58.000 Kunden, 42.000 Mitglieder und rund 130 Mitarbeiter des Instituts? Im Geschäftsmodell und dem täglichen Geschäft werde sich nichts ändern – Kontonummern, Bargeldversorgung und die Standorte in Münster und Bielefeld blieben erhalten, versichert Pietsch.