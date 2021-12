Rekorde mitten in der Pandemie

Vielen Unternehmen macht die Pandemie zurzeit schwer zu schaffen. Auch beim Landmaschinenhersteller Claas in Harsewinkel sind Corona-Folgen spürbar. Dennoch legte der Konzern am Mittwoch glänzende Zahlen vor.

Thomas Böck kann es gar nicht fassen: Die Weltwirtschaft kämpft noch massiv mit den Folgen der Corona-Pandemie, doch der Vorsitzender der Konzernleitung beim Landmaschinenhersteller Claas in Harsewinkel legt Rekordzahlen vor. „Das kam etwas unerwartet“, ordnete Böck das Umsatzwachstum von fast 19 Prozent auf 4,8 Milliarden € im Geschäftsjahr 2021 ein. Noch steiler ging es mit dem Gewinn des Konzerns nach oben: Das Ergebnis vor Steuern stieg um beinahe 127 Prozent auf 357 Millionen €.

„Wir mussten unsere Grenzen verschieben“, meinte Böck am Mittwoch bei der Bilanzvorstellung in einer Videokonferenz. Steigende Erzeugerpreise, das billige Geld, in einigen Länder auch staatliche Subventionen sowie Nachholeffekte hätten den Umsatz so stark angetrieben, berichtete der Konzernchef. Damit hätten sich Preiserhöhungen leicht durchsetzen lassen. „In Kombination mit unserer Kostendisziplin und der hohen Auslastung der Fabriken hat das dem Gewinn Rückenwind gegeben“, betonte der scheidende Finanzvorstand Hans Lampert, dessen Aufgabe zu Jahresbeginn 2022 Henner Böttcher übernimmt.

Doch auch an Claas ging die Pandemie nicht spurlos vorüber: Corona-Restriktionen hätten die Fertigungsabläufe erschwert. Hinzu gekommen seien gestörte Lieferketten und – vor allem bei Elektronikteilen – massive Engpässe. „Doch es gab keine Produktionsausfälle“, stellte Böck klar. Weil das bei den Konkurrenten nicht so gewesen sei, habe Claas Marktanteile hinzugewonnen.

In allen Weltregionen habe Claas die Position verbessert mit Ausnahme der USA und Kanadas, hieß es. Auch für Deutschland meldeten die Ostwestfalen einen Umsatzanstieg um 15,7 Prozent auf 932 Millionen €.

Im Stammwerk in Harsewinkel sei die zweite Modernisierungsphase der Mähdrescherfertigung erfolgreich abgeschlossen worden. In nur fünf Monaten seien über 15.000 Quadratmeter Produktionsfläche komplett erneuert worden, erklärte Böck. 44 Millionen € seien in das Projekt geflossen.

Trotz der aktuellen Pandemie kletterten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei Claas 2021 auf einen neuen Höchststand von 262 Millionen € (Vorjahr: 237 Millionen €). Einen wichtigen Schwerpunkt hätten dabei weiterhin die Investitionen in neue Elektronikarchitekturen sowie in die Digitalisierung von landwirtschaftlichen Prozessen gebildet, sagte der Konzernchef. Auf für künftige Investitionen verfügt das Harsewinkler Familienunternehmen über eine üppige Liquidität. Mehr als 1,2 Milliarden € flüssige Mittel stehen in der Bilanz. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich 2021 von 39,3 auf 40,4 Prozent.

Für 2022 erwartet Böck erneut ein Umsatzwachstum um vier bis fünf Prozent. „Das Ergebnis dürfte leicht zurückgehen“, hieß es weiter. Für den bevorstehenden Winter erwartet Böck bei den Lieferketten anhaltende Pandemieeinschränkungen.