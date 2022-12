Sorgenfalten – aber wachsende Hoffnung

„Die Zuversicht in der regionalen Wirtschaft wächst, aber die konjunkturelle Entwicklung steht weiterhin auf sehr wackeligem Grund“, warnt zum Beispiel IHK-Präsident Dr. Benedikt Hüffer. Nach dem unerwartet positiven Verlauf im zweiten Halbjahr, so Hüffer, „schöpfen die Unternehmen Hoffnung, dass die wirtschaftliche Talfahrt nicht so tief nach unten führt, wie nach dem Energiepreisschock allseits pro­gnostiziert wurde.“ Der IHK-Präsident bezeichnete es als „schon sehr beachtenswert“, wie gut sich die Mehrheit der Unternehmen bislang in dieser schwierigen Lage angepasst habe. „Doch“, betont er, „die Herausforderungen sind und bleiben groß.“

Das sieht auch HWK-Präsident Hans Hund so: „Dem Handwerk weht ein rauer Wind entgegen“, resümiert er die Lage. Daher fordert er von der Politik, alles zu tun, um die Last für die kleinen und mittleren Unternehmen zu erleichtern. Priorität müsse haben, jetzt den akuten Kostendruck zu vermindern, so Hund.

IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel verweist indes auf eine langfristige Schwierigkeit der Unternehmen: „Wir brauchen mehr Fachkräfte, um die Herausforderungen in der Energieversorgung, der Digitalisierung oder bei der Wiederherstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur erfolgreich zu bewältigen.“

Auch das Handwerk sieht sich in Zeiten der Energiepreiskrise als Motor für effektiven Klimaschutz und als Umsetzer der Energiewende. „Die Handwerkskammer Münster unterstützt die Betriebe durch Weiterbildung und Beratung beim Erreichen von mehr Energieeffizienz und Klimaschutz“, unterstreicht Hauptgeschäftsführer Thomas Banasiewicz.