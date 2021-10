Teurere Kredite für den Mittelstand?

Mehr Schatten als Licht sieht die Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (SVWL/Münster), Professorin Liane Buchholz, in den am Mittwoch veröffentlichten Vorschlägen der EU-Kommission zur endgültigen Umsetzung neuer Finanzierungsvorschriften für die Kreditinstitute, Basel III genannt.

Vor allem die von der Kommission vorgeschlagene Regelung, dass sich mittelständische Unternehmen künftig einem externen Rating unterziehen müssen, ansonsten ungünstigere Kreditkonditionen zu tragen haben, beurteilt die SVWL-Präsidentin kritisch. „Viele Mittelständler scheuen die hohen Kosten eines solches Ratings“, so Bucholz. Bei fehlendem Rating müssten die Kreditinstitute Finanzierungen dann künftig als ris­kanter einstufen und mit mehr Eigenkapital unter­legen – was schließlich zu einer ­Verteuerung von Krediten führen würde. Mehr als 90 Prozent der europäischen Unternehmen verzichten derzeit darauf, ihre Bonität von einer Ratingagentur bewerten zu lassen.

Unverständnis für die Brüsseler Pläne auch bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen in Münster: „Das ist ein völlig falsches Signal“, betonte der Geschäftsbereichsleiter Weiterbildung und Unternehmensförderung bei der IHK, Sven Wolf, gegenüber unserer Zeitung. Die Unternehmen stünden vor einem gewaltigen Transformationsprozess, der hohe Investitionen für mehr Nachhaltigkeit und Digitalisierung not­wendig macht. „Die Spielräume für Kreditvergaben dürfen deshalb nicht eingeengt werden“, so Wolf.

Buchholz rügte die Brüsseler Ideen auch grundsätzlich: „Die Proportionalität in der Bankenregulierung kommt in den Vorschlägen der EU-Kommission viel zu kurz. Eine spürbare Entlastung für die Institute, die gerade in Krisenzeiten dafür gesorgt haben, dass eine wirtschaftliche Schockstarre vermieden werden konnte, findet praktisch nicht statt“, so Buchholz.