Tierwohl-Fleisch wird kaum gekauft

Höhere Standards in der Tierhaltung sind teuer – doch die Landwirte erhalten nicht immer die versprochenen Zuschläge.

Die Umsetzung von mehr Tierwohl in der Landwirtschaft erweist sich in der Praxis als komplizierter als gedacht. Nach Informationen unserer Zeitung erhalten längst nicht alle Landwirte, die an der „Initiative Tierwohl“ (ITW) teilnehmen oder teilnehmen wollen, den ihnen zugesagten Kostenausgleich – obwohl sie bereits Vorgaben wie zum Beispiel mehr Platz pro Tier und mehr Tageslichteinfall umgesetzt haben. Grund: die Nachfrage der Verbraucher nach höherpreisiger „Tierwohl-Ware“ ist geringer als vielfach öffentlich bekundet.