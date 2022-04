Leisten kann sich Elon Musk, was er verspricht, ganz sicher. Denn der unternehmerische Überflieger mit seinem Flaggschiff Tesla und kuriosen anderen Selbstverwirklichungsprojekten wie etwa seinem Weltraum-Unternehmen SpaceX ist Multi-Milliardär. Geld zu verdienen, ist nur noch seine Nebenbeschäftigung.

Musk will Twitter nach der Übernahme zu einem Hort der Meinungsfreiheit machen und den Zukauf nicht als lukrative Geldanlage sehen. Seine Äußerungen zum Thema Twitter sind zwiespältig: Zum einen mag der unkonventionelle Unternehmerguru keine Regeln – eine Tatsache, die Twitter 16 Jahre nach der Gründung viel frischen Wind bringen könnte. Zum anderen kündigte Musk auch an, Twitter wieder zu einer „Arena für freie Rede“ machen zu wollen. Er will den Menschen die Gewissheit geben, dass sie bei dem Kurznachrichtendienst frei ihre Meinung äußern können.