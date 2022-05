Gefährlicher Mix am Häusermarkt

Dass die Zinsen weiter steigen, gilt als sicher. Gleichzeitig gehen die Baukosten massiv nach oben. Für Eigentümer selbst genutzter Immobilien wie für Kapitalanleger ist das zusammen mit dem hohen Preisniveau am Immobilienmarkt ein gefährlicher Mix.

Die jüngste Entwicklung bei den Bauzinsen dürfte für viele angehende Immobilieninvestoren ein Schock sein. Lag der Zins für ein Baudarlehen mit zehnjähriger Zinsbindung zu Beginn dieses Jahres noch bei einem Prozent, so sind es Anfang Mai, also nur gut vier Monate später, bereits 2,59 Prozent. Und das noch bevor die EZB überhaupt an der Zinsschraube gedreht hatte.

„Rund 0,3 Prozentpunkte dieses Anstiegs sind zwar darauf zurückzuführen, dass die EZB zuletzt den Risikopuffer für Banken bei der Vergabe von Baudarlehen erhöht hat“, erklärt Peter Lackamp von der Kroos Vermögensverwaltung AG in Münster. Angesichts der anhaltend hohen Inflation gilt es als ausgemacht, dass die Notenbanken weiter an der Zinsschraube drehen werden. „Mit einem Anstieg der Leitzinsen auf zwei bis 2,5 Prozent ist bis ins kommende Jahr hinein schon zu rechnen“, warnt Stefan Bauer von Franz Heinrich Bauer Asset Management GmbH & Co. KG in Münster.

Diese steigenden Zinsen treffen nun auf einen Immobilienmarkt, auf dem die Preise bereits nicht mehr günstig sind. So kommt die Bundesbank zu dem Ergebnis, das die Immobilienpreise in deutschen Städten 2021 zwischen 15 und 40 Prozent überteuert waren.

„Der starke Preisanstieg der vergangenen Jahre ist eine Folge der immer weiter gesunkenen Zinsen“, sagt Lackamp. Und damit haben Immobilieninvestoren immer niedrigere Mietrenditen akzeptiert. „Die liegen inzwischen zum Teil bei nahe oder sogar unter null Prozent“, informiert Bauer.

Steigen die Zinsen nun, ist die Gefahr groß, dass es in die andere Richtung geht. „Sie müssen bedenken, dass ein Investor bei einem Zinsanstieg um einen Prozentpunkt eine entsprechend höhere Mietrendite braucht, um seine Immobilie nach einem bestimmten Zeitraum schuldenfrei zu haben“, erklärt Lackamp und rechnet vor: „Wenn Sie also statt einer Mietrendite von drei Prozent nun vier Prozent brauchen, entspricht das einem Anstieg um 33 Prozent.“ Bei gleichbleibender Miete sinkt der Wert der Immobilie so um 25 Prozent.

Gleichzeitig geht bei steigenden Zinsen die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern zurück, da die Finanzierung teurer wird. „Dazu kommen aktuell die steigenden Baukosten aufgrund der gestiegenen Energiepreise und der Lieferkettenprobleme sowie die immer strengeren energetischen Standards, die noch mal zusätzliche Kosten verursachen können“, so Bauer weiter. „All das macht Immobilieninvestments aktuell zu einem erheblichen Risiko, weshalb niemand mehr die Finanzierung auf Kante nähen sollte.“