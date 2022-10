Epochenbruch mit Wohlstandsdelle

Eberhard Sandschneider gratulierte seinen Zuhörern beim 6. Münsterländischen Vermögenstag in Münster: „Sie gehören zur goldenen Generation – sie haben eine lange Friedenszeit mit stetigem Wohlstandszuwachs erlebt – das ist historisch einmalig“, betonte der renommierte Politik-Professor. „Doch jetzt leben wir in Zeiten eines Epochenbruchs“, fuhr Sandschneider fort – auch mit deutlichen Folgen für die Geldanlage.

Der Wissenschaftler brachte unmissverständlich auf den Punkt, was es bedeutet, wenn Deutschland seine internationale Abhängigkeit infolge der Corona-Pandemie und nach Russlands Angriff auf die Ukraine reduziert: „Das kostet Wohlstand.“ Alles, was bisher die Globalisierung ausmachte, werde als Waffe eingesetzt, so Sandschneider. Dazu zählten die Restriktionen bei Chiplieferungen an China durch die USA ebenso wie der Ausschluss Russlands von den globalen Finanzströmen. Gleichzeitig kappe Russland die Rohstoffversorgung. Viele deutsche Großkonzerne machen laut Sandschneider 30 bis 40 Prozent ihres Umsatzes mit China. Diese Abhängigkeit sei deshalb nicht einfach zu lösen.

Deutschland habe jahrzehntelang auf Multilateralismus gesetzt, doch die entsprechenden Institutionen seien inzwischen alle gescheitert: die Welthandelsorganisation ebenso wie die Weltgesundheitsorganisation, letztlich auch die Vereinten Nationen insgesamt. Alle seien von den USA finanziert und damit auch gelenkt gewesen. „Diese westliche Show ist vorbei“, brachte es Sandschneider auf den Punkt.

Doch was können Anleger in einer solch vertrackten Situation tun? Sandschneider rät zu zwei Dingen: einer langfristigen Perspektive und zu mehr Diversifizierung. „Wir müssen Phasen der Volatilität durchstehen – es werden bessere Zeiten kommen“, so der Politikexperte. Letztlich könne man viel von den Chinesen lernen – vor allem vom „buchstäblichen chinesischen Pragmatismus“.

Für die Zukunft macht sich Sandschneider vor allem große Sorgen um die Vereinigten Staaten. Mit Blick auf die in zwei Jahren anstehenden US-Präsidentschaftswahlen stellte er die besorgte Frage: Wie sähe die aktuelle Lage der Welt mit einem Donald Trump im Weißen Haus aus? Hinzu komme das Problem, dass die Amerikaner unbedingt verhindern wollen, von den Chinesen eingeholt zu werden.