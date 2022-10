Profitieren von Energiewende

Die beschleunigte Energiewende bietet auch Chancen für Anleger an den Kapitalmärkten. Energieversorger, die grünen Strom produzieren, profitieren von höheren Preisen bei relativ konstanten Kosten. Somit können sie weiter in den Ausbau investieren. In der Folge werden Projektentwicklungsgesellschaften von Anlagen zur Erzeugung grünen Stroms ebenfalls Gewinner sein, füllen sich ihre Auftragsbücher durch neue Projekte doch zunehmend.

Die Versorgung der Verbraucher mit Elektrizität wird zukünftig deutlich dezentraler erfolgen. Nicht mehr wenige große Kraftwerke übernehmen die Versorgung, sondern dezentrale, kleinere Anlagen bringen den Strom in die Unternehmen und Haushalte. Die Anforderungen an die Stromnetze verändern sich in der Folge massiv. Durch die notwendigen Investitionen werden auch die Netzbetreiber von der Energiewende profitieren.

Eine schon lange bekannte, aber bislang wenig genutzte Technologie ist die Gewinnung von Energie aus Wasserstoff. Es ist zu erwarten, dass insbesondere die Indus­trie ihren hohen Energiebedarf zu einem Großteil durch Wasserstoff decken kann. Hier ist allerdings noch viel Forschung und Entwicklung vonnöten, bis Umstellungen im großen Stil erfolgen können. Dauerhaft wird grüner Wasserstoff benötigt, um den Bedarf zu decken.

Es bietet sich also eine Vielzahl von Chancen. Wie immer gilt es, die richtigen Unternehmen oder Fonds am Markt zu erkennen. Dabei muss grundsätzlich das individuelle Risikoprofil und die Vermögensstruktur jedes Anlegers berücksichtigt werden.