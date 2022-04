Wall Street und Ölmarkt helfen dem Dax

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Mit einem freundlichen Verlauf ist der Dax am Freitag seinem jüngsten Zickzack-Kurs treu geblieben. Zum Handelsschluss belief sich das Plus beim Stand von 14.283,67 Punkten auf 1,46 Prozent, was auf Wochensicht für den Dax dennoch ein Minus von 1,1 Prozent bedeutet.

